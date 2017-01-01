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تنديد دولي بتصريحات جزائرية رسمية تجرم المهاجرين


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 10 يوليوز 2017 - 11:14



تنديد دولي بتصريحات جزائرية رسمية تجرم المهاجرين
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اتهم وزير الدولة مدير ديوان الرئيس الجزائري، أحمد أويحيى، في تصريح لتلفزيون "النهار" المهاجرين الأفارقة، المقيمين بالجزائر، بارتكاب الجرائم وتعاطي المخدرات، و"آفات كثيرة".

ومن جانبه قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي المشارك في الحكومة، "نحن لا نقول للسلطات الجزائرية ارم هؤلاء في البحر أو في الصحراء، لكن الإقامة في الجزائر يجب أن تكون بطريقة قانونية"، فيما وعدت الحكومة الجزائرية بتحضير قانون حول حق اللجوء في الجزائر.

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا اعتبرت فيه تصريحات مدير الديوان أنها تغذي العنصرية، وتشجع على رفض هؤلاء الأشخاص الذين فروا من الحروب والعنف والفقر، وفق ماجاء في البيان.

وأضاف البيان "لقد جاؤوا إلى الجزائر للبحث عن السلام والأمن، ومن واجبنا استقبالهم كما تنص على ذلك المواثيق الدولية التي وقعتها وصادقت عليه الجزائر".

وكانت حملة ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي نهاية يونيو 2017 ضد الأفارقة أثارت سخط المدونين والصحافة، فيما أعلن حينها رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، عن تضامنه مع المهاجرين، في تصريح له في البرلمان معلقا على هذه الحملة، "لا ننسى أننا أفارقة، وهؤلاء جاؤوا هربا من الحروب".

وعبر رئيس الوزراء عبد المجيد تبون عن تضامنه مع المهاجرين. وقال في تصريح له في البرلمان معلقا على هذه الحملة، "لا ننسى أننا أفارقة، وهؤلاء جاؤوا هربا من الحروب" .
 


الكلمات المفتاحية : الأفارقة, الجزائر
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