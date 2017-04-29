فايسبوك يقر باستخدامه لتضليل الناخبين

تنزانيا تطرد 9900 موظف بسبب الشهادات المزورة

الكشف عن متهم خامس في قضية "بي أم سي إي"

موريتانيا: 20 يوماً لتجديد اللوائح الانتخابية

موريتانيا: احتفاء الدرك بدفعة "فياه ولد معيوف"

انطلاق الدورة التاسعة لـ"أسبوع الصم الموريتانيين"

إحالة متهمي "بي أم سي إي" إلى السجن المدني

الحزب الحاكم يتحرك لدعم تعديل الدستور

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | فايسبوك يقر باستخدامه لتضليل الناخبين https://t.co/vgjvs5kUW5فايسبوك-يقر-باستخدامه-لتضليل-الناخبين_a3… https://t.co/5zEfi1Whcd
السبت 29 أبريل - 08:53
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تنزانيا تطرد 9900 موظف بسبب الشهادات المزورة https://t.co/vgjvs5kUW5تنزانيا-تطرد-9900-موظف-بسبب-الشها… https://t.co/dmjP1k9Ci2
السبت 29 أبريل - 08:38
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

تنزانيا تطرد 9900 موظف بسبب الشهادات المزورة


صحراء ميديا + وكالات
السبت 29 أبريل 2017 - 06:34



تنزانيا تطرد 9900 موظف بسبب الشهادات المزورة
مواضيع ذات صلة

أمر رئيس تنزانيا جون ماغوفولي الجمعة بفصل أكثر من 9900 موظف مدني على الفور بعد أن كشفت عملية تحقق وتدقيق أجريت في أنحاء البلاد عن وجود آلاف الموظفين بشهادات مدرسية وجامعية مزورة.

وبعد انتخابه في أكتوبر تشرين الأول 2015 أقال الرئيس عد ة مسؤولين بارزين من بينهم رئيس جهاز مكافحة الفساد ورئيس مصلحة الضرائب ومسؤول بارز في السكك الحديدية ورئيس هيئة الموانئ في إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد.
 
وكان قطاع الأعمال قد اشتكى منذ فترة من أن قضايا الفساد وعدم كفاءة الدوائر الحكومية تمثل عقبات كبرى في طريق الاستثمار في تنزانيا.
 
جاءت الحملة على حاملي الشهادات العلمية المزورة بعد حملة أخرى في مارس من العام الماضي كشفت عن وجود أكثر من 19700 موظف لا يقومون بأي عمل ويتقاضون رواتب من القطاع العام في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
 
وقال ماجوفولي بعد أن تلقى تقريرا عن الشهادات الأكاديمية المزورة في الدوائر الحكومية "في حين نعمل بدأب لخلق فرص عمل جديدة هناك من يعملون في الحكومة بدرجات علمية مزورة".
 
وأضاف أن الحكومة كانت تخسر 238 مليار شلن تنزاني (107 ملايين دولار) سنويا في دفع رواتب لموظفين وهميين أقيلوا الآن من القطاع العام.
 
وأمر الرئيس المسؤولين بإعلان أسماء المخطئين ونشر قائمة بكل الموظفين الذين تقدموا بأوراق مزورة لفضحهم.
 
وقال "هؤلاء الناس شغلوا مواقع حكومية دون مؤهلات كافية... لقد سرقونا مثل المجرمين".
 


الكلمات المفتاحية : التزوير, شهادات, موظفون
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة