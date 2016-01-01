"تنسيقة حركات أزواد" تحذر مالي من خرق اتفاق السلام



أعربت تنسيقية حركات أزواد اليوم السبت عن قلقها البالغ بعد إعلان الحكومة المالية تنظيم انتخابات محلية في 20 نوفمبر 2016، مشيرة إلى أن إجراء الإنتخابات قبل قيام السلطات المؤقتة يعد انتهاكا لحقوق عشرات آلاف المدنيين و اللاجئين ، وفق بيان لها .



وأشار بيان تنسيقية الحركات الأزوادية إلى أنهم ذكروا في بيانهم رقم 12 / CMA / 2016 من 07 أكتوبر أن قرار الحكومة المالية يعتبر خرقا لاتفاق السلام.



وحث البيان الحكومة على المزيد من الموضوعية لتفعيل السلطات المؤقتة للبدء في المهام الموكلة إليها لتنظيم حرة وشفافة وشاملة وسلمية ، تخدم جميع المواطنين الذين يطالبون بالتغيير ، وفق البيان.



وحذرت التنسيقية الحكومة المالية من إقامة الإنتخابات في هذه الظرفية ، وقالت "يجب على الحكومة المالية مواجهة العواقب التي تمكن أن تنشأعن ذلك وحدها" ، مطالبة فريق الوساطة الدولية و المجتمع الدولي بالوقوف ضد انتهاك اتفاق السلام و المصالحة الذي تم توقيعه في الجزائر .

