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تنسيقية المعارضة الديمقراطية تندد بقمع مسيراتها


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 26 يوليوز 2017 - 19:26



تنسيقية المعارضة الديمقراطية تندد بقمع مسيراتها
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نددت تنسيقية المعارضة الديمقراطية بالقمع الذي تعرضت له مسيراتها اليوم الأربعاء في مقاطعتي السبخة وعرفات.


جاء التنديد على لسان رئيس حزب اتحاد قوي التقدم محمد ولد مولود، الذي وصف استخدام القوة لتفريق المسيرة "بالأسلوب الجبان" الهادف إلى ترهيب المواطنين وتقييد الحريات العامة التي من بينها حرية التظاهر حسب تعبيره.


ولد مولود الذي شارك في مسيرة مرخصة نظمتها تنسيقية المعارضة في دار النعيم، قال إن "المعارضة ستدافع عن حقها بالتظاهر  ضد التعديلات الدستورية، خاصة بعد أن استكملت كل الإجراءات القانونية، بتقديم إشعار لدي الجهات المعنية التي لم تقدم ردا مكتوبا للمعارضة برفضها التظاهر.


وكانت الشرطة الموريتانية قد استخدمت القوة لتفريق مسيرات نظمتها تنسيقية المعارضة في مقاطعتي عرفات والسبخة، فيما سمحت لها بالتظاهر في مقاطعة دار النعيم.


تنسيقية المعارضة الديمقراطية تندد بقمع مسيراتها


الكلمات المفتاحية : شرطة, قمع, معارضة
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