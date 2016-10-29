تنظيم النسخة الثالثة من مهرجان المقاومة بـ"النيملان"



انطلقت اليوم السبت النسخة الثالثة من مهرجان المقاومة في النيملان، بولاية تكانت وسط موريتانيا، المنظم من طرف المكتب الجهوي لرابطة تخليد بطولات المقاومة الوطنية.



وحضر افتتاح هذه النسخة من المهرجان الوالي المساعد لتكانت بالإضافة إلى عمدة النيملان وعدد من شخصيات وأطر ووجهاء المنطقة.



وتعد هذه هي النسخة الثالثة من مهرجان المقاومة، وتأتي تحت عنوان: "إحياء ذكرى مائة وعشرة على معركة التاريخية"، وهي المعركة التي جرت يوم 25 أكتوبر 1906.



وتضمنت فعاليات المهرجان بعد الافتتاح الرسمي جولة في خيمة أقيم تحتها معرض للمنتوجات المحلية، وخيمة أخرى ضمت معرض الشيخ سيدي المختار الكنتي.



وفي الأخير زار المشاركون في المهرجان موقع المعركة بالإضافة إلى مقبرة الشهداء.



وبالتزامن مع التظاهرة أعلنت وكالة النفاذ الشامل إطلاق مشروع لتوفير الكهرباء في بلدية النيملان ضمن مخطط الكهرباء في البلديات الريفية في موريتانيا.

