تهريب السجائر الأمريكية.. مخاطرة الموريتانيين نحو "الثراء"

عصر التهريب



في السنوات الأخيرة ازدهر تهريب السجائر في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد توجه السلطات إلى رفع الضرائب على السجائر من أجل سد العجز في الميزانيات، إذ تشير التقارير إلى أنه منذ عام 2007 قامت 27 ولاية أمريكية برفع الضرائب المفروضة على السجائر.



أما في الفترة ما بين 2010 و2012 فقد أعلنت ولاية نيويورك في تقرير رسمي أن كميات السجائر التي تم ضبطها مهربة إليها قد تضاعف أربع مرات، ويشير التقرير إلى أن هذه الأرقام لا تمثل إلا ما تم ضبطه، أي أنه رأس جبل الجليد فقط.



نفس التقرير يشير إلى أن نسبة 40 في المائة من السجائر التي تدخن في مدينة نيويورك، قادمة من ولايات أمريكية أخرى، وبشكل خاص من ولاية فرجينيا، إلا أنه لا توجد أي إحصائيات لنسبة ما يقوم الموريتانيون بتهريبه من هذه السجائر.



كثيرة هي الضوابط والقوانين التي تم سنها من أجل الحد من تهريب السجائر، فمؤخراً قامت ولاية فرجينيا بتجريم شراء أو حيازة أكثر من 5 آلاف سيجارة، ولكنها تركت عدة طرق أخرى تمكن المهربين من الالتفاف على القانون الجديد، كسهولة فتح محلات مرخص لها ببيع السجائر.

