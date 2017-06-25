تهم الفساد تلاحق عائلة رئيس الكونغو برازافيل



اتهم محققون فرنسيون ابنة وزوج ابنة الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو بالفساد، حسب ما أفادت مصادر قضائية اليوم الأحد.



وأوضحت المصادر أن جوليان ساسو نغيسو، 50 عاما، وزوجها جاي يوهانسون، 53 عاما، خضعا للتحقيق الأسبوع الفائت بتهم تتعلق بـ"غسل الأموال وإساءة استخدام الأموال العامة".



وكان ابن شقيق الرئيس الكونغولي، ويلفيرد نغيسو، خضع لتحقيقات مشابهة بنفس التهم في مارس الفائت.



وتتعلق هذه التطورات القضائية بتحقيقات تجريها السلطات الفرنسية حول ممتلكات ثلاث أسر رؤساء أفارقة منذ العام 2010.



وتحقق السلطات الفرنسية في ملفات عشيرة نغيسو إضافة إلى أقارب الرئيس الغابوني الراحل عمر بونغو وابنه، الرئيس الحالي لهذا البلد الأفريقي، وتيودورو اوبيانغ نغوما رئيس غينيا الاستوائية.



ويواجه ابن الرئيس الغيني، تيودورين، محاكمة في باريس يتهم فيها باختلاس اموال عامة لتمويل مصاريف حياته الشخصية المرفهة.



وتعد هذه المحاكمة غير مسبوقة في فرنسا التي غضت الطرف طويلا عن تهريب عدد من الديكتاتوريين الأفارقة لأموال غير شرعية في قطاع العقارات.



وجاءت نتيجة ضغوط مارستها مجموعات حقوقية.

