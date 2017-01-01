"تواصل" أول حزب موريتاني يزور غامبيا بعد جامي



استقبلت النائبة الأولى لرئيس الحزب الديمقراطي الموحد الحاكم بغامبيا "مريم بسيكا" وفدا من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض لنظام الرئيس الموريتاني.



وقالت"مريم بسيكا" "إن هذه الزيارة تعتبر الأولي التي تقوم بها جهة سياسية خارجية للحزب، منذ تأسيسه قبل أزيد من عقدين من الزمن، معتبرة أن عهد الرئيس السابق "يحي جامي" اتسم بالتضييق على الأحزاب السياسية لدرجة أنها باتت تعيش عزلة داخلية و خارجية.



من جهته أشاد سيدي ولد عبد المالك مستشار رئيس حزب "تواصل" الذي يرأس الوفد "بالأجواء الديمقراطية التي تنعم بها غامبيا بعد انتقال السلطة قبل أشهر".



و هنأ وفد "تواصل" الحزب الحاكم في غامبيا "على المكاسب الانتخابية التي حققها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بفوزه بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية، معتبرا أن هذا الفوز سيسهم في تعزيز المسار الديمقراطي بالبلد.



وكشف وفد الحزب الموريتاني المعارض عن تطلعه لبناء علاقات مثمرة و وطيدة مع الحزب الديمقراطي الموحد، مشيرا إلا أن دور الأحزاب السياسية يجب أن يكون خادما لتعزيز وشائج الأخوة و المحبة بين الشعوب بعيدا عن تجاذبات و استقطابات الأنظمة الحاكمة.