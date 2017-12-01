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"تواصل": استقبال أحد نواب الحزب للرئيس تصرف فردي


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 1 ديسمبر 2017 - 16:00



"تواصل": استقبال أحد نواب الحزب للرئيس تصرف فردي

 

وصف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" اليوم الجمعة استقبال أحد نواب الحزب للرئيس محمد ولد عبد العزيز في مدينة "تيشيت" بالتصرف الفردي.


وقال الأمين الوطني للإعلام والثقافة بحزب "تواصل" المعارض محمد فاضل ولد المختار إن استقبال النائب المختار ولد محمد موسى لولد عبد العزيز في مدينة "تيشيت" هو تصرف فردي، "ولم يتم التشاور فيه مع الحزب ولا مع كتلته البرلمانية".


وأضاف ولد المختار خلال تصريح صحفي أن تصرف النائب عن حزب "تواصل" لا يمثل الحزب ولا يمثل نوابه، "ونحن في الحزب ننتظر عودة النائب المحترم للاستيضاح منه مباشرة حول دوافعه ومبرراته" بحسب تعبير ولد المختار.


واستقبل النائب في اللائحة الوطنية عن حزب تواصل المختار ولد محمد موسى صباح اليوم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لدى وصوله إلى مدينة "تيشيت" حيث أثارت الخطوة استغراب عدد من المدونين ومتابعي المشهد السياسي في البلاد. 



الكلمات المفتاحية : الرئيس, تواصل, تيشيت, نائب
 
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