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"تواصل" :سياسة القمع ستقود موريتانيا نحو "التأزم"


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 6 أكتوبر 2017 - 18:30



"تواصل" :سياسة القمع ستقود موريتانيا نحو "التأزم"
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دان حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية "تواصل" القمع  الذى تعرض له الشيوخ ومجموعات شبابية ، بعد وقفة لهم أمس الخميس   ضد "انتهاك الحريات و العبث بالدستور".

ووصف الحزب المعارض فى بيان له اليوم الجمعة هذا التصرف ب"المشين" ، مجددا تضامنه مع السيناتور المختطف محمد ولد غده ومع الاعلاميين و الشيوخ و النقابيين و رجال الأعمال المتابعين في هذه القضية.

وقال الحزب إنه يذكر النظام بأن سياسة الهروب إلى الأمام و التمادي في طريق نسف القيم الديمقراطية في البلد لن تقود إلا إلى مزيد من التأزم الذي لا يخدم مصالح البلد و أهله، وفق البيان.

وأكد الحزب أن الشرطة استخدمت أمس أساليب لا تليق بممثلي الشعب ولا بأي مواطن يمارس حقه في التعبير بكل سلمية و حضارية، مشيرا أن تصرفات النظام و أساليبه جعلتهم يتوقعون  نتوقع منه كل شيئ ينتهك القوانين و الأعراف و الأخلاق ، حسب البيان.


الكلمات المفتاحية : الشيوخ, تواصل, موريتانيا
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