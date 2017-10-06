"تواصل" :سياسة القمع ستقود موريتانيا نحو "التأزم"



دان حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية "تواصل" القمع الذى تعرض له الشيوخ ومجموعات شبابية ، بعد وقفة لهم أمس الخميس ضد "انتهاك الحريات و العبث بالدستور".



ووصف الحزب المعارض فى بيان له اليوم الجمعة هذا التصرف ب"المشين" ، مجددا تضامنه مع السيناتور المختطف محمد ولد غده ومع الاعلاميين و الشيوخ و النقابيين و رجال الأعمال المتابعين في هذه القضية.



وقال الحزب إنه يذكر النظام بأن سياسة الهروب إلى الأمام و التمادي في طريق نسف القيم الديمقراطية في البلد لن تقود إلا إلى مزيد من التأزم الذي لا يخدم مصالح البلد و أهله، وفق البيان.



وأكد الحزب أن الشرطة استخدمت أمس أساليب لا تليق بممثلي الشعب ولا بأي مواطن يمارس حقه في التعبير بكل سلمية و حضارية، مشيرا أن تصرفات النظام و أساليبه جعلتهم يتوقعون نتوقع منه كل شيئ ينتهك القوانين و الأعراف و الأخلاق ، حسب البيان.