"تواصل" يتهم النظام بافتعال الأزمات الدبلوماسية





اتهم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، اليوم الخميس، السلطات الموريتانية بما قال إنه "افتعال أزمات دبلوماسية" مع الجيران والأشقاء وتسويق ما وصفه بـ"الإنجازات الوهمية"، بدل حل مشاكل يعاني منها المواطن البسيط.



وطالب الحزب المعارض في بيان صحفي، بحل أزمة العطش التي تعاني منها منذ أيام عدة أحياء في مقاطعة دار النعيم، بولاية انواكشوط الشمالية، معلنا تضامنه مع السكان في أزمتهم.



ودان البيان "تقاعس" السلطات والشركة المعنية عن حل الأزمة أزمة العطش رغم مرور عدة أيام و المواطنون في معاناة صعبة.





وأكد البيان على ضرورة توفير حل فوري لأزمة العطش التي تسبب معاناة بالغة للمواطنين.

