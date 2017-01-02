تواصل يثني على تبرؤ المغرب من تصريحات شباط





أثنى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل" على ما وصفه بمسارعة "المملكة المغربية الشقيقة إلى التبرؤ من تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي التي استهدفت كيان موريتانيا وسيادتها "



وحيى الحزب المعارض فى موريتانيا "جهود التقارب وتقوية علاقات التعاون والصداقة بين البلدين الشقيقين" مؤكدا فى البيان الختامي للدورة العادية لمجلس شوراه على "موقفه الثابت والحازم ضد المساس بسيادة البلد ووحدته الترابية من أي جهة مهما كانت ".



وأكد البيان على "ضرورة الإسراع في بدء التحضيرات الفنية والسياسية للمؤتمر القادم للحزب المقرر في نهاية 2017 على نحو يجعل منه محطة متميزة في تاريخ الحزب ".



وبخصوص تداعيات تأجيل الحكم على كاتب المقال المسيء نوه البيان ب "تعلق جماهير الشعب الموريتاني بنصرة خير البرية عليه أفضل الصلاة والسلام"، داعيا إلى ضرورة الوقوف بحزم في وجه المَسّ بالمقدسات والثوابت .



وأعلن الحزب " في هذا الصدد رفضه أيَّ محاولة للتأثير على القضاء في ما يتعلق بالحكم المستحق على كاتب المقال المسيء ".



وندد الحزب المعارض بما وصفه "استمرار معاناة المواطنين وانعدام الأمن في ظل انتشار الجريمة الذي أدى إلى أن يتعايش الموريتانيون مع الخوف على الأرواح والممتلكات ".



وجدد بيان الحزب "مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لحماية القوة الشرائية للمواطن والحد من الارتفاع المذهل في الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات التي بقيت على حالها رغم انخفاض أسعارها الكبير في الأسواق العالمية "



وحذر حزب تواصل من تداعيات "انتشار البطالة في صفوف الشباب وخصوصا حملة الشهادات" مطالبا بضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة لهذه الوضعية المأساوية .



وجدد الحزب تمسكه بموقف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض من الحوار السياسي الأخير ومخرجاته وفي مقدمتها تعديل الدستور على نحو يمَس الرموز الوطنية لهذا البلد، وفق تعبيره.

