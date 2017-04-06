تواصل" يدين تعامل الأمن الموريتاني مع نواب للحزب

"دان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" مساء اليوم الخميس اعتداء تعرض له بعض نواب الحزب في الجمعية الوطنية.



وقال "تواصل" في بيان صحفي إن شرطة مفوضية الميناء 1 وجهت اليوم إساءة لفظية واعتداء بدنيا للنائب عن الحزب آمنتا انيانيغ "عندما حاولت الاستفسار عن سبب سحل أفراد الشرطة لسيدة في مقاطعة الميناء"، مضيفا أن هذه الحادثة تزامنت مع اعتداء مماثل تعرضت له النائب فاطمة بنت الميداح "التي كانت تشارك في وقفة سلمية" بحسب تعبير البيان.



واعتبر الحزب المعارض في موريتانيا خلال بيان صحفي الحادثتين اعتداء سافرا يعبر عن عدم احترام ممثلي الشعب "الذين أولاهم ثقته و منحهم القانون الحصانة" بحسب تعبير البيان