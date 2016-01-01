تواصل يدين قمع حمالة ميناء نواكشوط المستقل



أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ـ تواصل ـ اليوم الثلاثاء تضامنه التام مع حمالة ميناء نواكشوط المستقل حتى ينالوا حقوقهم المشروعة.



وندد الحزب المعارض فى بيان اليوم بما قال إنه قمع تعرض له الحمالة المضربين احتجاجا على قرار إفراغ الحاويات خارج الميناء، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عنه.



و دان الحزب بشدة ما تعرض له "هؤلاء العمال البسطاء من قمع على يد السلطات الأمنية إثر احتجاجهم ضد قرار يعتبرونه استهدافا مباشرا لهم في أرزاقهم".



وحذر الحزب الذى يتزعم مؤسسة المعارضة فى موريتانيا السلطات المعنية من الانحياز للقوي ضد الضعيف، مشددا على أن ذلك من نواقض العدل.



وحذر البيان الصادر عن ثانى الأحزاب تمثيلا فى البرلمان "النظام كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذه القضية على الأمن و الاستقرار الاجتماعي".

