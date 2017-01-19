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"تواصل" يرحب بخطاب بيرام "التصالحي" الجديد


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 19 يناير 2017 - 14:02



"تواصل" يرحب بخطاب بيرام "التصالحي" الجديد
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رحب حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية "تواصل" بما قال إنه"الخطاب التصالحي السلمي" الذي وجهه رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقة "إيرا"، معتبرا إياه خطوة مهمة في سبيل التضامن المجتمعي.
 
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب اليوم الخميس، أكد فيه على أن "التعاطي الإيجابي والمستوعب لكافة القوى المجتمعية، هو الوسيلة الأمثل للحفاظ على أمن ووحدة وتماسك المجتمع"، مشيراً إلى أن "أساليب العنف والمنع والإقصاء لا تولد إلا تطرفا وعنفا مضادا".
 
وندد تواصل بما قال إنه "قمع ومضايقة واستهداف"، تعرض له نشطاء من حركة "إيرا" ورئيسها في مدينة روصو، جنوبي البلاد.
 
وعبر الحزب المعارض، عن رفضه لكافة أشكال التضييق على الحريات العامة، وخاصة حرية التعبير وحرية التجمع والتظاهر حسب البيان.
 
وكان الأمن الموريتاني في مدينة روصو، قد فرق بالقوة تجمعا لمناصري حركة "ايرا"، اثناء عودة رئيسها الاسبوع الماضي الى البلاد عن طريق السنغال.
 


الكلمات المفتاحية : إيرا, بيرام, تواصل


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