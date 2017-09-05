"تواصل" يطالب بالتدخل العاجل لدعم المتضررين من العواصف





طال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" مساء اليوم الثلاثاء السلطات الموريتانية بالتدخل العاجل لدعم المتضررين من العواصف الرملية التي شهدتها مدينتي بوكي وكيفة.





وعبر "تواصل" في بيان صحفي عن إدانته الشديدة "لضعف ومحدودية وسائل التدخل في حالات الطوارئ لدى أجهزة الحماية المدنية"، مطالبا بتطوير أجهزة الإنذار المبكر ضد الكوارث حتى يتخذ المواطنون الحيطة والاستعدادات اللازمة.





وقال الحزب المعارض إنه يعزي أسر وذوي الضحايا، "راجين المغفرة للمتوفين وأن يتقبلهم الله شهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".





ودعا الحزب المنتخبين والقيادات المحلية والمناضلين في المناطق المتضررة للوقوف مع المواطنين و اتخاذ ما يلزم للتخفيف من معاناتهم، "وهو ما سيجد الدعم والإسناد مركزيا" بحسب تعبير الحزب.

