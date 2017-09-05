"تواصل" يطالب بالتدخل العاجل لدعم المتضررين من العواصف

تساقط كميات من الأمطار على سبع ولايات موريتانية

موريتانيا: تشكيل لجان لتقييم أضرار عواصف لبراكنة ولعصابة

موريتانيا: حزب معارض يتهم النظام بتجاهل ضحايا العواصف

زعيم المعارضة يتهم السلطات بالتأخر فى إنقاذ ضحايا العواصف الرملية

الحزب الحاكم يعزي في ضحايا العواصف في لبراكنة ولعصابة

المعلومة بنت الميداح : تم وضعي تحت الإقامة الجبرية

موريتانيا: عودة أعضاء مجلس الشيوخ للاعتصام أمام المبنى

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : عدد من الشيوخ يعتصمون أمام مبنى مجلس الشيوخ https://t.co/2oWmg8Yln6
الثلاثاء 5 سبتمبر - 17:20
Sahara Media Agency : Sit-in des sénateurs devant l’hémicycle de la chambre https://t.co/gL8eAqsBKc
الثلاثاء 5 سبتمبر - 16:08
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

"تواصل" يطالب بالتدخل العاجل لدعم المتضررين من العواصف


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 - 18:28



"تواصل" يطالب بالتدخل العاجل لدعم المتضررين من العواصف
مواضيع ذات صلة

 

طال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" مساء اليوم الثلاثاء السلطات الموريتانية بالتدخل العاجل لدعم المتضررين من العواصف الرملية التي شهدتها مدينتي بوكي وكيفة.


وعبر "تواصل" في بيان صحفي عن إدانته الشديدة "لضعف ومحدودية وسائل التدخل في حالات الطوارئ لدى أجهزة الحماية المدنية"، مطالبا  بتطوير أجهزة الإنذار المبكر ضد الكوارث حتى يتخذ المواطنون الحيطة والاستعدادات اللازمة. 


وقال الحزب المعارض إنه يعزي أسر وذوي الضحايا، "راجين المغفرة للمتوفين وأن يتقبلهم الله شهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".


ودعا الحزب المنتخبين والقيادات المحلية والمناضلين في المناطق المتضررة للوقوف مع المواطنين و اتخاذ ما يلزم للتخفيف من معاناتهم، "وهو ما سيجد الدعم والإسناد مركزيا" بحسب تعبير الحزب.



الكلمات المفتاحية : تواصل, كارثة, لبراكنه
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة