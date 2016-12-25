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"تواصل" يطالب بتسوية أوضاع المنقبين عن الذهب في تيرس


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 25 ديسمبر 2016 - 10:05



"تواصل" يطالب بتسوية أوضاع المنقبين عن الذهب في تيرس
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دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" السلطات في ولاية تيرس الزمور  شمالي موريتانيا،الى النظر في وضعية المواطنين، المعتقلين في الولاية، بعد دخولهم منطقة عسكرية مغلقة للتنقيب عن الذهب.


واستنكر الحزب في بيان لاتحاديته في الولاية فرض غرامات باهظة عليهم، واصفا إياها بالمجحفة.


كما أعلن رفضه للطريقة التي تم بها اقتيادهم من منطقة وديان الخروب الى ازويرات، ووصفها بالمهينة، إذ لم يتوفر ما يلزم من امكانيات لوجستية في عملية نقلهم الى ازويرات حسب بيان الحزب.


وطالب الحزب المعارض  باتباع سياسة واضحة المعالم، تكفل للمواطنين الإستفادة من خيرات بلادهم أسوة بما قيم به في انشيري.


في الوقت ذاته عبر تواصل عن  معارضته لانتهاك أي منطقة صنفت عسكرية مغلقة، إذا تم ذلك وفق الإجراءات القانونية اللازمة. 


وكان الجيش الموريتاني قد سلم خلال الاسابيع الماضية مئات المنقبين عن الذهب، الذين تم اعتقالهم في المنطقة العسكرية المغلقة شمالي ازويرات،وسلمهم الى الدرك في الولاية، حيث تم فرض غرامات مالية عليهم وعلى السيارات التي ضبطت بحوزتهم.



الكلمات المفتاحية : تواصل, ذهب, منقبين


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