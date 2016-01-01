"تواصل" يكشف موقفه من تعديل الدستور وتغيير العلم





قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية "تواصل" محمد جميل ولد منصورأمس الاثنين إن موقف الحزب من الاستفتاء على تعديل الدستور هو "المقاطعة النشطة".





و أوضح ولد منصور في كلمة له خلال اختتام ملتقى تكويني نظمه حزبه في مدينة انواذيبو أن الحزب يعتقد أن طبيعة النظام الحاكم و أحاديته و أسلوبه في التعاطي مع المعارضة منعت أن يكون الحوار الأخير جامعا ،وفق تعبيره.





وأشار إلى أن الحوار الأخير لم يهتم بالقضايا الأساسية للبلد ،مؤكدا أن ما قدمه كان عاما و انشغل بأمور ليست أولوية ولا محل إجماع ،حسب تعبيره.





و اعتبر رئيس حزب "تواصل" أن تكريم المقاومة يمكن أن يتم في مجالات كثيرة لا من خلال وضع خطوط حمراء لا يفهم منها ذلك ضرورة ، على حد تعبيره.





وحث ولد منصور مناضلي الحزب على تعميق الإحساس بالمعنى الوطني للبلد معتبرا أن ذلك ضروري و جوهري و لا يتعارض مع الإهتمام بشؤون الأمة الإسلامية.

