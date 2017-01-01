"توتال" تدخل مجال انتاج النفط بموريتانيا





وقعت موريتانيا اليوم الجمعة مع شركة توتال الفرنسية، عقدا يتيح للشركة استكشاف وإنتاج النفط والغاز بالمقطع C7 بالحوض الساحلي في المياه الاقليمية الموريتانية.



وقال وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح بعيد توقيع العقد "إن موريتانيا التى وجد ت في شركة توتال الفرنسية شريكا معتبرا، وبتوقيعها على هذا العقد تدخل من الباب الواسع لدائرة الاهتمام والاستثمار العالميين في مجال النفط والغاز".



بدوره قال رئيس دائرة إفريقيا للاستكشاف والانتاج في شركة توتال كي موريس "إن شركته وجدت في موريتانيا ميزة تنافسية كبيرة ومدونة إستثمارات مبسطة تفرض الدولة الالتزام بها، وفي مقدمتها الاكراهات البيئية التى ستعمل الشركة جاهدة للتقيد بها".





وأضاف أن "موريتانيا وبفضل جهودها الكبيرة أًصبحت توفر مناخا واعدا للأعمال والاستثمار وهو ما حدى بشركة توتال أن تكون في طليعة المستثمرين في هذا البلد".





ويعتبر العقد مع شركة توتال الفرنسية هو ثاني عقد توقعه موريتانيا مع احدي الشركات العالمية العملاقة في مجال النفط والغاز، خلال أقل من عام، وذلك بعد توقيع عقد مماثل مع شركة "كوصموص انيرجي" الآمريكية شهر اكتوبر الماضي، يمنح الأخيرة إمكانية استكشاف وإنتاج داخل المقطع (C 6) في المياه العميقة الموريتانية.





وترتبط الدولة الموريتانية مع الشركة الأمريكية بثلاثة عقود "استكشاف وإنتاج"، وتمكنت الشركة مؤخراً من تحقيق اكتشافات معتبرة للغاز قبالة السواحل الموريتانية، على الحدود مع السنغال.

