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"توتال موريتانيا" تبدي استعدادها للحوار مع العمال


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 12 يوليوز 2017 - 21:31



"توتال موريتانيا" تبدي استعدادها للحوار مع العمال
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اعلنت شركة توتال موريتانيا "استعدادها بشكل كامل للحوار مع ممثلي عمالها، للتوصل إلى حل بخصوص اضرابهم عن العمل".


جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الشركة مساء اليوم الاربعاء قالت فيه، إن "الأولوية في الوقت الحالي هي الحفاظ على استدامة الاعمال وكذلك الوظائف، نظرا للعجز المالي الذي تشهده الشركة، منذ عدة سنوات" .


وأضافت الشركة انها مهتمة بمطالب عمالها، التي تضمتنها عريضتهم المطلبية، ومستعدة لمواصلة الحوار مع ممثليهم للتوصل إلى حل"


وكان عمال شركة "توتال موريتانيا" العاملة في مجال توزيع المنتجات النفطية اعلنوا اليوم الأربعاء دخولهم فى إضراب شامل عن العمل، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم. 

ويطالب العمال باحترام مقتضيات القانون المتعلقة بتصنيف العمال والمساواة في الأجور وتعويض ساعات العمل الإضافي وتحديد مبلغ علاوة المواظبة. 

كما يطالب العمال بخصم اشتراكات صندوق التقاعد التكميلي من وعاء الضريبة على الأجور والرواتب بالإضافة إلي تحمل رب العمل لجزء من تلك الضريبة وزيادة الأجور زيادة معتبرة وتطبيق الاتفاق المبرم العام الماضي، حسب البيان. 
 


الكلمات المفتاحية : اضراب, توتال, عمال
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