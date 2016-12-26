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الاثنين 26 ديسمبر - 15:05
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | توجه رسمي لمنع القضاة من الكتابة على الفيسبوك https://t.co/vgjvs5kUW5توجه-رسمي-لمنع-القضاة-من-الكتابة… https://t.co/jkQ2vhcod3
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توجه رسمي لمنع القضاة من الكتابة على الفيسبوك


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 26 ديسمبر 2016 - 13:31



توجه رسمي لمنع القضاة من الكتابة على الفيسبوك
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حذر وزير العل الموريتاني إبراهيم ولد داداه القضاة من الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخص الفيسبوك بالذكر، وذلك بعد أن فتح عدد من القضاة الشباب صفحات على الموقع الأكثر انتشاراً في موريتانيا، وبدأوا التعليق على بعض القضايا.
 
وقال الوزير خلال جلسة برلمانية مفتوحة، بثها التلفزيون الرسمي، إن "القضاة ليس لهم أن يكتبوا على الفيسبوك، لأنهم ملزمين بالتحفظ".
 
وأوضح الوزير الذي يعد أحد المحامين البارزين في موريتانيا، أن "التحفظ يجعل قلم القاضي أسير عدم الظهور والكتابة في أي شيء، كما يمنعه من التعاطي عن طريق الكتابات والنشر"، وفق تعبيره.
 
وقال الوزير إنه يستغل هذه الفرصة لتمرير هذه الرسالة التي يريد لها أن تبلغ المعنيين بها وابعد من ذلك، على حد وصفه.
 
وخلص إلى أن الوزارة ستعمل في المستقبل على "توظيف نصوص في هذا الميدان، لأن القاضي يجب عليه أن يتحفظ"، قبل أن يختم حديثه بتكرار العبارة: "القاضي يجب عليه أن يتحفظ".
 
وكانت وزارة العدل قد دخلت خلال السنوات الأخيرة في صراعات قوية مع القضاة والمحامين، وصلت إلى صفحات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
 


الكلمات المفتاحية : العدل, حكومة, فيسبوك, قضاء, قضاة


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