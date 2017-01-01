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توحيد ممثلي "المعارضة المحاورة" والأغلبية في مكاتب التصويت


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 4 غشت 2017 - 10:29



توحيد ممثلي "المعارضة المحاورة" والأغلبية في مكاتب التصويت
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وحدت المعارضة المحاورة ممثليها في مكاتب التصويت مع ائتلاف الأغلبية الرئاسية، في جميع مكاتب التصويت على عموم التراب الوطني، وذلك مع انطلاق تصويت القوات المسلحة اليوم الجمعة.
 
في غضون ذلك أرسل حزب اللقاء الديمقراطي، الحزب السياسي الوحيد الداعي للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء، ممثلين عنه لجميع مكاتب التصويت خلال تصويت أفراد القوات المسلحة.
 
وتدعم أحزاب "المعارضة المحاورة" هذه التعديلات الدستورية، رغم تحفظ حزب التحالف الشعبي التقدمي على الجزء المتعلق بالعلم الوطني.
 
وانطلقت صباح اليوم الجمعة عمليات تصويت أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها يوم غد السبت.
 


الكلمات المفتاحية : استفتاء, الدستور, تصويت
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