توزيع قطع أرضية على منكوبي "عين أهل الطائع"



حصلت 92 أسرة تضررت من السيول الناجمة عن الأمطار التي شهدتها عين أهل الطايع، بولاية آدرار شمالي موريتانيا، شهر أغسطس الماضي، على قطع أرضية، بمعدل قطعة أرضية لكل أسرة.



وأوضح والي آدرار الشيخ ولد عبد الله ولد أواه، الذي أشرف على عملية التوزيع، أن الدولة كلفت خبراء بدراسة الأماكن التي يمكن أن تجتاحها السيول الناتجة عن الأمطار، وتم حظر الإقامة في هذه المناطق مع منح السكان المنكوبين قطعا أرضية في أماكن آمنة.



وأوضح أن قطعا أرضية أخرى سيتم توزيعها في وقت لاحق لتشمل جميع المتضررين البالغ عددهم 240 أسرة وغيرهم من ساكني بلدية عين أهل الطايع.



من جهته شرح حاكم مقاطعة أطار لبات ولد مختار الطريقة التي ستتم بها عملية التوزيع بما في ذلك عملية القرعة على القطع الأرضية الواقعة في أماكن مهمة بطريقة شفافة أمام الجميع، وفق تعبيره.

