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توشيح فريد حسن و هيام يونس بوسام الإستحقاق الوطني


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 16 ديسمبر 2016 - 10:30



توشيح فريد حسن و هيام يونس بوسام الإستحقاق الوطني
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وشح وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي بإسم الحكومة  محمد الأمين ولد الشيخ، بإسم الرئيس الموريتاني ، أمس الخميس في نواكشوط، الموسيقار السوري فريد حسن و الفنانة اللبنانية هيام يونس بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني.


وقال  الوزير في المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن الفنان السوري فريد حسن خدم بالفعل موريتانيا وللموريتانيين بصفة عامة معه ذكريات جيدة.


وأشار إلى أن الفنان فريد حسن كان موجودا بموريتانيا ولم يكن له علم بوجوده إلا قبل مهرجان وادان للمدن القديمة  بيومين أو ثلاثة أيام وأبدى لهم الرغبة بالمشاركة في المهرجان كضيف وليس كفنان وتمت استضافته كشخص، مشيرا الى أن الضيوف المشاركة في السهرة برمجت قبل المهرجان بشهر.


وقال" إن الفنان فريد حسن استاذ جامعي وموسيقار تمت استضافته  رغبة منه وتم تكريمه  بميدالية استحقاق باسم رئيس الجمهورية لأنه رجل خدم موريتانيا هو والفنانة هيام يونس التي أحبت موريتانيا وغنت لها وتعلقت بها، وفق تعبيره.



الكلمات المفتاحية : توشيح, فنانين, وزارة الثقافة


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