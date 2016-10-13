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توشيح موريتاني بـ"السعفة الأكاديمية" الفرنسية


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 13 أكتوبر 2016 - 11:19



توشيح موريتاني بـ"السعفة الأكاديمية" الفرنسية
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منحت السلطات الفرنسية "السعفة الأكاديمية" للموريتاني محمد الأمين ولد لمرابط، رئيس رابطة وكلاء التلاميذ في الثانوية الفرنسية بنواكشوط، التي تتبع للسفارة الفرنسية.
 
وتم توشيح ولد لمرابط مساء الثلاثاء الماضي من طرف السفير الفرنسي بنواكشوط جويل مايير، في مباني السفارة خلال حفل صغير حضرته شخصيات موريتانية وبعض أفراد الجالية الفرنسية بنواكشوط.
 
ويتولى ولد لمرابط رئاسة رابطة وكلاء التلاميذ في الثانوية الفرنسية منذ خمس سنوات، قام خلالها بالعمل على تنظيم أنشطة ثقافية واجتماعية لتعزيز التقارب بين الثقافتين الموريتانية والفرنسية.
 
وسبق أن تم توشيح عدد من الشخصيات الموريتانية بالسعفة الأكاديمية الفرنسية، من ضمنهم أساتذة جامعيون ودكاترة وباحثون في مختلف المجالات العلمية.
 


الكلمات المفتاحية : تعليم, توشيح, فرنسا


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