توشيح موظفين في الرئاسة الموريتانية

"دودة الحشد" تدمر المحاصيل الأفريقية

غامبيا: أداما بارو يلغي عطلة يوم الجمعة

آبل تسحب 88 ألف "آيفون" من الإمارات

موريتانيا: سرقة كميات من ذهب المنقبين

اعتقال متهم بمحاولة حرق الكعبة المشرفة

نقابة صحية تعتزم التصعيد لتحقيق مطالبها

المغرب: تفكيك خلية متهمة بـ"الإرهاب"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

موريتانيو غامبيا....الوطن في نقائه

عبد الله ولد سيديا: كاتب صحافي
موريتانيو غامبيا....الوطن في نقائه
رمت بي مهنة المتاعب إلى دروب موحشة في بلد إفريقي صغير يعبر بشق الأنفس نفقا غير واضح المعالم بين

رحل الرجل المستقيم

محمد ولد حناني
سبحان الحي الدائم الذي لا يموت انتقل إلى جوار ربه الأعلى صبيحة يوم الإثنين 30 يناير المغفور له

المرحوم شيخنا الصحفي المتميز

محمد الحافظ بن محم
المرحوم شيخنا الصحفي المتميز
توفي فجأة ليلة الجمعة الماضية (27 يناير 2017) في بانجول (عاصمة غامبيا) زميلنا المتميز شيخنا بن

ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا

محمد سالم الشيخ
ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا
لا مندوحة من الاعتراف أن الجهد الذي قامت به موريتانيا ممثلة في رئيسها لنزع فتيل الحرب أو التدخل

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | توشيح موظفين في الرئاسة الموريتانية https://t.co/vgjvs5kUW5توشيح-موظفين-في-الرئاسة-الموريتانية_a33556… https://t.co/wXLjw6I8vp
الثلاثاء 7 فبراير - 13:57
Sahara Media Agency : توشيح موظفين في الرئاسة الموريتانية https://t.co/K1jVwz9a4F
الثلاثاء 7 فبراير - 13:46
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

توشيح موظفين في الرئاسة الموريتانية


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 7 فبراير 2017 - 12:39



توشيح موظفين في الرئاسة الموريتانية
مواضيع ذات صلة
وشح الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، صباح اليوم الثلاثاء، بالقصر الرئاسي عدداً من العاملين في رئاسة الجمهورية.
 
وجرت عملية التوشيح بمناسبة الذكرى ال56 لعيد الاستقلال الوطني، وذلك بحضور محمد سالم ولد مرزوك وأحمد ولد النيني وامبارك ولد بيروك، المستشارين في رئاسة الجمهورية ومحمد الأمين ولد الداده، مكلف بمهمة في الرئاسة وعبد الفتاح محمد الأمانة، مستشار مكلف بالاتصال في رئاسة الجمهورية.
 
وشمل التوشيح كلاً من المصطفى صهيب بولاه، ملحق بديوان رئيس الجمهورية، بميدالية الشرف من الدرجة الأولى.
 
فيما منحت ميدالية الشرف من الدرجة الثانية لكل من لبات ولد السالك وأممه ولد عمار باري، السائقين بالديوان، والسالك ولد امكاريج، بستاني.


الكلمات المفتاحية : الاستقلال, الرئاسة, القصر, توشيح


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة