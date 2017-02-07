توشيح موظفين في الرئاسة الموريتانية

وشح الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، صباح اليوم الثلاثاء، بالقصر الرئاسي عدداً من العاملين في رئاسة الجمهورية.



وجرت عملية التوشيح بمناسبة الذكرى ال56 لعيد الاستقلال الوطني، وذلك بحضور محمد سالم ولد مرزوك وأحمد ولد النيني وامبارك ولد بيروك، المستشارين في رئاسة الجمهورية ومحمد الأمين ولد الداده، مكلف بمهمة في الرئاسة وعبد الفتاح محمد الأمانة، مستشار مكلف بالاتصال في رئاسة الجمهورية.



وشمل التوشيح كلاً من المصطفى صهيب بولاه، ملحق بديوان رئيس الجمهورية، بميدالية الشرف من الدرجة الأولى.



فيما منحت ميدالية الشرف من الدرجة الثانية لكل من لبات ولد السالك وأممه ولد عمار باري، السائقين بالديوان، والسالك ولد امكاريج، بستاني.