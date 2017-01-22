توقعات رسمية بانتعاش قطاع السياحة في موريتانيا



توقعت الجهات الرسمية في موريتانيا أن يشهد قطاع السياحة في البلاد انتعاشاً خلال العام الحالي (2017)، وذلك بعد جملة من القرارات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة.



وقد أعلن عن هذه التوقعات العام للمكتب الوطني للسياحة محمد محمود ولد أب، على هامش افتتاح النسخة السابعة والثلاثون من مهرجان مدريد للسياحة والسفر، في العاصمة الإسبانية مدريد، الذي تشارك فيه موريتانيا إلى جانب 167 دولة.



وقال ولد أب، خلال افتتاح الجناح الموريتاني، إن قطاع السياحة في موريتانيا سيشهد انتعاشا كبيرا خلال السنة الجارية، مشيراً إلى أن "الإجراء الحكومي القاضي بخفض سعر تأشيرة العبور إلى موريتانيا سيساهم في هذا الانتعاش".



وأوضح المسؤول الموريتاني أن "النتائج الإيجابية لهذا القرار ظهرت في الأسابيع الماضية من خلال أعداد الوافدين إلى البلد من مختلف نقاط العبور، وخاصة مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)، والكيلومتر 55 من نواذيبو على الحدود الشمالية".



وتسعى موريتانيا منذ سنوات لإنعاش قطاع السياحة في البلاد، بعد تأثره بالهجمات التي شنها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في مناطق متفرقة من البلاد.

