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توقيع اتفاق ارتباط بين موريتانيا و"الإيكواس"


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 5 ماي 2017 - 16:29



توقيع اتفاق ارتباط بين موريتانيا و"الإيكواس"
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وقعت موريتانيا اليوم الجمعة بنواكشوط مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "الايكواس" اتفاق ارتباط، يهدف الى تحقيق جملة المزايا التنموية والاقتصادية لموريتانيا وللمجموعة الاقتصادية.


ويغطي الاتفاق اربع مجالات أساسية تشمل حرية تنقل البضائع، وحرية تنقل الأشخاص، والخدمات، والرساميل، بين موريتانيا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والتي يبلغ عدد أعضائها خمسة عشر دولة.


وقالت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية الناها منت حمدي ولد مكناس إن "الاتفاق من شأنه ان يساهم في تقريب شعوب منطقة غرب افريقيا وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين موريتانيا والبلدان الاعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك انشاء منطقة تجارة حرة.


من جهته قال رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مارسيل أليان دي سوزا، بعيد لقائه الوزير الأول الموريتاني اليوم الجمعة "إن الاتفاق اعترضته بعض العراقيل، قبل التوصل إلى اتفاق يغطي أربع مجالات أساسية تشمل حرية تنقل البضائع وحرية تنقل الأشخاص والخدمات والرساميل، بين موريتانيا ودول المجموعة الاقتصادية. 


وأضاف رئيس "لجنة الايكواس"ويشمل اتفاق التعاون بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية جوانب أخرى من بينها مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن الاتفاق سيفتح آفاقا واسعة للمستثمرين في موريتانيا ودول المجموعة مما سيعني من بين أمور أخرى توفير المزيد من فرص العمل.


الكلمات المفتاحية : افريقيا, اقتصاد, اكواس
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