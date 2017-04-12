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توقيف ثلاثة طلاب خلال مسيرة تطالب بالإصلاح


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 12 أبريل 2017 - 10:57



توقيف ثلاثة طلاب خلال مسيرة تطالب بالإصلاح
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أوقفت الشرطة الموريتانية اليوم الأربعاء 3 طلاب أثناء مسيرة راجلة للجبهة الوطنية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الطلابية للتعبير عن رفضها للأوضاع التى يعيشها الطالب الموريتاني فى الداخل والخارج.

وحسب مصادر "صحراء ميديا" فان الشرطة اعترضت طريق المسيرة التى كانت تتجه إلى مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، للمطالبة بتحسين منظومة الخدمات الجامعية(النقل، المطعم، السكن، قطع المنحة والمساعدة الاجتماعية) .

ودعا الطلاب خلال المسيرة إلى حل أزمة زملائهم في تونس والجزائر، وصرف المنح المستحقة لهم، حسب تعبيرهم .
 


الكلمات المفتاحية : اعتقال, الشرطة, الطلاب, المنح
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