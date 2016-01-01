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تونس: إحباط مخطط اغتيالات وتفجير مركز تجاري


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 16 نونبر 2016 - 16:24



تونس: إحباط مخطط اغتيالات وتفجير مركز تجاري
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تمكنت قوات الأمن التونسية من تفكيك "خلية " كانت تخطط لاغتيال سياسيين، وإعلاميين، وتفجير مركز تجاري، ومركز أمني بالعاصمة تونس.


وحسب ما أفاد به مصدر لوكالة رويترز فقد  "قامت فرقة الشرطة العدلية في "بن عروس" يوم 14 نوفمبر بالقبض على خلية تكفيرية، كانت تخطط لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية وأمنية" دون أن تكشف الشرطة عن الأسماء المستهدفة، كما خططت الخلية لتفجير مركز "جيان" التجاري ومركز حرس (أمن) في تونس."


وأضاف أن الخلية كانت تضم أربعة أشخاص من بينهم فتاة، وأنهم كانوا يسعون لصنع متفجرات عبر مشاهدة مواقع على الانترنت، وأن الشرطة صادرت مسدسا كان بحوزتهم  


وتعرضت مدينة "بن قردان" الواقعة على الحدود مع ليبيا هذا العام لهجوم كبير شنه مقاتلو تنظيم الدولة الاسلامية لكن قوات الأمن صدت الهجوم وقتلت عشرات منهم.


وتعيش قوات الأمن التونسي في حالة استنفار قصوى، منذ هجمات دموية العام الماضي، استهدفت سياحا وحافلة للأمن الرئاسي، ومددت الحكومة هذا الشهر حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ نهاية العام الماضي.



الكلمات المفتاحية : ارهاب, تونس, داعش


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