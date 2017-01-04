تونس: الأمن يعتقل خلية يشتبه بارتباطها بداعش



كشفت وزارة الداخلية التونسية عن أن وحداتها المختصة تمكنت من تفكيك خلية "إرهابية" من 13 عنصرا بمدينة هرقلة في محافظة سوسة، شرقي البلاد.



وأكدت الداخلية أن أفراد الخلية الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 43 سنة، اعترفوا بعقدهم اجتماعات سرية بأحد المساجد بالمدينة وقيامهم بتسفير حوالي 12 شابا جميعهم من مدينة هرقلة إلى بؤر التوتر للانضمام إلى من وصفتهم بالجماعات الإرهابية.



وأكد المعتقلون وفقا للداخلية علاقتهم الوطيدة بعنصر خطير ينتمي إلى كتيبة "عقبة بن نافع" المتشددة، ويجري البحث عنه من طرف الوحدات الأمنيّة.



وأمرت النيابة العامة في تونس بالاحتفاظ بكامل أفراد الخلية وفتح قضية بحقهم بتهم "الإنضمام إلى تنظيم إرهابي وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر".

