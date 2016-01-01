تونس: الأمن يقتل مسلحين فى مدينة القصرين



قال مصدر أمني تونسي رفيع اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن قتلت اثنين وصفهم بالإرهابيين في مدينة القصرين غربي تونس إثر عملية أمنية ، مشيرا إلى مقتل مواطن برصاص المسلحين.



وأضاف المصدر أن العملية جرت في حي الكرمة بالقصرين، عندما حاصرت قوات الأمن مسلحين كانا متحصنين داخل أحد المنازل.



وأوضح أن شابا توفي متأثرا بجروحه بعد أن أطلق المسلحون النار صوب المواطنين الذين تجمهروا قرب موقع تبادل إطلاق النار، وأصيب مخبر بالرصاص في ساقه.



فى غضون ذلك أكدت وزارة الداخلية في بيان، أنه "تمّ القضاء على عنصرين إرهابيين خلال عملية أمنية استباقية انطلقت إثر توفر معلومات استخباراتية"، مشيرة إلى أنهما كانا يخططان للقيام بعمليات إرهابية.



وكانت قوات من الجيش والأمن التونسيين دهمت المنزل صباح اليوم، بعد ورود معلومات تفيد بتحصن مسلحين داخله.



وتشهد ولاية القصرين بين الفينة والأخرى هجمات تنشه مجموعة "كتيبة عقبة بن نافع" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتبنت الجماعة هجوما الاثنين أدى إلى مقتل 3 جنود في الولاية.

