تونس: الإفراج عن أمريكيين اعتقلا بشبهة الإرهاب



أطلق القضاء التونسي اليوم الخميس سراح شخصين يحملان الجنسية الأميركية، تم القبض عليهما قبل يومين بشبهة علاقتهما بتنظيم الدولة، مع مواصلة الأبحاث في شأنهما، بالتنسيق بين النيابة العامة والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.



وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، إنه تم استجوابهما من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بحضور مترجم محلف ومحام، "ليتبين أن ملفهما لم يتضمن أية مقاطع فيديو أو تسجيلات أو صور تمجد تنظيم داعش الإرهابي، أو تبني أفكار إرهابية متطرفة أو نية القيام بأعمال إرهابية".



و سبق أن تم الاستماع إلى هذين الشخصين، بحسب ذات المصدر، من قبل الشرطة العدلية على إثر ورود معلومة ا من مواطن تقدم بها إلى الجهات الأمنية في جندوبة حول رغبة شخصين يحملان الجنسية الأمريكية في استئجار منزل يملكه.



وقال السليطي إن الأبحاث الأولية للشرطة العدلية أكدت أن "هذين الشخصين ليست لهما أية علاقة بالتنظيمات الإرهابية".

