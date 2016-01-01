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تونس: الجيش يقتل أمير تنظيم موال لداعش


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 9 نونبر 2016 - 19:02



تونس: الجيش يقتل أمير تنظيم موال لداعش
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أعلنت وزارة الدفاع التونسي اليوم الأربعاء عن تمكن الجيش من قتل "أمير" تنظيم "جند الخلافة" الموالي لداعش.
 

وقالت الوزارة في بيان لها إن " الوحدات العسكرية تمكنت بعد ملاحقة مجموعة مسلحة أمس الثلاثاء، على مستوى جبل السلوم، من القضاء على طلال السعيدي، أمير تنظيم  جند الخلافة  بجبل المغيلة".
 

وكان مسلحون من التنظيم الموالى لداعش قتلوا يوم السبت الماضي جنديا بالجيش التونسي، في منزله قرب جبل مغيلة، في هجوم تبناه الأحد تنظيم "الدولة الإسلامية".
 

وقد حجز الجيش خلال العملية سلاح كلاشنيكوف و245 خرطوشة، ورمانة يدوية و"حمّالات لحزام ناسف لا تحتوي على متفجرات" و"صورا لجثث قالت الوزارة إن وحدات عسكرية تمكنت من القضاء عليها في عمليات سابقة.
 

وكانت مجموعة أطلقت على نفسها اسم "جند الخلافة بتونس أعلنت نهاية 2014  مبايعة أبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية


الكلمات المفتاحية : ارهاب, الجيش, تونس


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