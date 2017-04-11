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تونس: الكشف عن خلية إرهابية مكونة من طالبات


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 18:57



تونس: الكشف عن خلية إرهابية مكونة من طالبات
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كشف الأمن التونسي اليوم الثلاثاء عن خلية "إرهابية" مكونة من ثماني طالبات بوسط شرقي البلاد حسب وكالة الأنباء التونسية.

وقال مصدر أمني تونسي أن قوات الأمن في مدينة المكنين بوسط شرقي البلاد كشفت عن خلية تنشط بالمنطقة مكونة من ثماني طالبات أعلن ولاءهن لتنظيم "داعش".

وأضاف المصدر أن الأمن اعتقل عددا من أعضاء الخلية وأحالهم إلى القضاء بتونس العاصمة وذلك بعد التحقيق معهن واعترافهن بعلاقتهن بالتنظيم ووجود اتصالات بينهن وأقاربهن الموجودين في سوريا، مضيفا أنه تم حجز مطبوعات ورسائل إلكترونية لدى الموقوفات لها علاقة بنشاطهن.

وكشفت التحقيقات أن بقية عناصر هذه الخلية لاتزال تنشط في الجامعات، وتقدم الدروس  وتحض على القتال في سوريا.


الكلمات المفتاحية : تونس, خلية إرهابية, وكالة الأنباء التونسية
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