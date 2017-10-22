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تونس: انتهاء محادثات ليبية دون التوصل لحل


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 22 أكتوبر 2017 - 09:22



تونس: انتهاء محادثات ليبية دون التوصل لحل
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 انتهت أمس السبت محادثات بدأت قبل شهر بدعم من الأمم المتحدة بهدف تجاوز الخلافات بين الجماعات الليبية المسلحة دون إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الاستقرار في البلاد وتمهيد الطريق إمام إجراء انتخابات.
 
 وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة قد أعلن الجمعة عن ما سماه ”خطة عمل“ تستغرق عاما للانتقال لمرحلة تجرى فيها انتخابات رئاسية وبرلمانية.
 
واستضافت الأمم المتحدة وفودا من برلماني شرق ليبيا وطرابلس في تونس بغية الخروج بتعديلات على خطة سابقة توسطت فيها الأمم المتحدة ووقعت في ديسمبر كانون الأول 2015.


الكلمات المفتاحية : تونس, ليبيا, نزاع
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