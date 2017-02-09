أحداث متوقعة.. الخميس 09 فبراير 2017

عشرة أخبار بارزة قد تود الاطلاع عليها

تونس تطلق هيئة لمكافحة الهجرة عبر سواحلها

ندوة حول تاريخ أصول الفقه في موريتانيا

موريتانيا تبحث ترتيبات حجاجها مع السعودية

اختطاف 7 مواطنين روس قبالة سواحل نيجيريا

موريتانيا وغينيا تدعمان السلم في مالي وليبيا

موريتانيا: حملة تحذر من مخاطر داء السيدا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

موريتانيو غامبيا....الوطن في نقائه

عبد الله ولد سيديا: كاتب صحافي
موريتانيو غامبيا....الوطن في نقائه
رمت بي مهنة المتاعب إلى دروب موحشة في بلد إفريقي صغير يعبر بشق الأنفس نفقا غير واضح المعالم بين

رحل الرجل المستقيم

محمد ولد حناني
سبحان الحي الدائم الذي لا يموت انتقل إلى جوار ربه الأعلى صبيحة يوم الإثنين 30 يناير المغفور له

المرحوم شيخنا الصحفي المتميز

محمد الحافظ بن محم
المرحوم شيخنا الصحفي المتميز
توفي فجأة ليلة الجمعة الماضية (27 يناير 2017) في بانجول (عاصمة غامبيا) زميلنا المتميز شيخنا بن

ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا

محمد سالم الشيخ
ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا
لا مندوحة من الاعتراف أن الجهد الذي قامت به موريتانيا ممثلة في رئيسها لنزع فتيل الحرب أو التدخل

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | أحداث متوقعة.. الخميس 09 فبراير 2017 https://t.co/vgjvs5kUW5أحداث-متوقعة-الخميس-09-فبراير-2017_a33578… https://t.co/CetXlh5d0y
الخميس 9 فبراير - 10:02
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | عشرة أخبار بارزة قد تود الاطلاع عليها https://t.co/vgjvs5kUW5عشرة-أخبار-بارزة-قد-تود-الاطلاع-عليها_a3… https://t.co/Jtt8sJUPRz
الخميس 9 فبراير - 09:52
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

تونس تطلق هيئة لمكافحة الهجرة عبر سواحلها


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 9 فبراير 2017 - 07:38



تونس تطلق هيئة لمكافحة الهجرة عبر سواحلها
مواضيع ذات صلة

 

أطلقت تونس أمس  الأربعاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص، بهدف مقاومة مهربي المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا.


وأعلن وزير العدل غازي الجريبي ان الهيئة ستستهدف "الشبكات التي تبحث عن استغلال الأطفال والنساء وكل من هم في وضعية هشاشة مثل المهاجرين".


وأضاف الوزير التونسي  أن "بلاده معنية بشكل خاص بالاتجار بالأشخاص الذي يمثل جريمة عابرة للحدود".


وأُستحدثت الهيئة بموجب قانون "منع الاتجار بالاشخاص ومكافحته" الذي صادق عليه البرلمان التونسي في شهر أغسطس 2016، وستتبع الهيئة اداريا لوزارة العدل


وسيكون أول تحد أمام الهيئة هو "بناء قاعدة بيانات" لأنه "لا يمكن وضع استراتيجية لمكافحة الاتجار بالاشخاص دون معرفة مدى انتشار هذه الظاهرة، وذلك بحسب ما أعلنت عنه رئيسة الهيئة  روضة العبيدي، التي تم احتيارها لادارة هذه الهيئة.


وتعتبر السواحل التونسية احدي نقا انطلاق المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول الى السواحل الاوروبية.



الكلمات المفتاحية : أوربا, تونس, هجرة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة