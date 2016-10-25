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تونس تعتقل أمريكيين بشبهة الإنتماء لتنظيم الدولة


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 - 21:01



تونس تعتقل أمريكيين بشبهة الإنتماء لتنظيم الدولة
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كشف مصدر أمني  تونسي رفيع أن الشرطة اعتقلت أمريكيين اثنين بشبهة الانتماء إلى "منظمات إرهابية" في مدينة جندوبة بشمال البلاد.

وأكد المسؤول الأمني فى تصريح لرويترز أن المعتقلين يبلغان من العمر 23و 29 سنة، وصلا إلى تونس لدراسة الإعلام، مضيفا أن أحدهما اعترف بأنه تزوج تونسية كانت في سوريا.

وأضاف أن السلطات الأمنية أحالت المتهمين للمثول أمام القضاء المكلف بقضايا الإرهاب، بعد أن عثرت بحوزتهما على تسجيلات فيديو، وصور تمجد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقامت تونس بتشديد الاجراءت الأمنية وتعقب "جهاديين وخلايا نائمة" في العديد من المناطق بعد تعرضها العام الماضي لهجمات تبناها تنظيم الدولة، وقتل فيهما عشرات السياح الغربيين.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, الشرطة, أمريكا, تنظيم الدولة, تونس


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