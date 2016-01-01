تقرير: خلافات في موريتانيا حول تغيير العلم والنشيد الوطني

تونس: تعهدات للتمويل بقيمة 14.8 مليار دولار

موريتانيا: مناقشة قانون المالية الأصلي لسنة 2017

عاجل: ملف المسيء يعود إلى المرافعات من جديد

تعديلات واسعة في المجلس الأعلى للقضاء (تفاصيل)

موريتانيا تضع خطة وطنية لمكافحة السرطان

موريتانيا تدعو الاتحاد الإفريقي لدعم المرأة الريفية

النواب يناقشون قانون الميزانية المعدل لسنة 2016

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : تقرير: خلافات في موريتانيا حول تغيير العلم والنشيد الوطني https://t.co/vzE6eLaJHM
الاربعاء 30 نونبر - 23:43
Sahara Media Agency : تونس: تعهدات للتمويل بقيمة 14.8 مليار دولار https://t.co/81avLi5Hnb
الاربعاء 30 نونبر - 21:57
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

تونس: تعهدات للتمويل بقيمة 14.8 مليار دولار


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 30 نونبر 2016 - 20:37



تونس: تعهدات للتمويل بقيمة 14.8 مليار دولار
مواضيع ذات صلة

 

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء أن قيمة الاتفاقيات والتعهدات، التي حصلت عليها بلاده بنهاية المنتدى الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس 2020 ،بلغت 15.5 مليار دولار، موزعة ما بين استثمارات وقروض ومنح ووعود. 


وقال الشاهد الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي  إن 6.8 مليار دولار من هذا الرقم، هي اتفاقيات فعلية تم التوقيع عليها، وستدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت، و8.65 مليار دولار في صورة وعود مرهونة بإجراءات يلزم على الحكومة التونسية القيام بها.


واعتبر الشاهد أن كم الحضور الدولي للمؤتمر أن تونس في الطريق الصحيح، لتبقى وجهة استثمارية تنافسية أمام المستثمرين الدوليين.


وكانت تونس قد نظمت على مدى اليومين الماضيين مؤتمر دوليا لدعم الاقتصاد والاستثمار، حضره عدد من رؤساء الدول والحكومات بالاضافة إلى المنظمات والمستثمرين الدوليين.



الكلمات المفتاحية : اقتصاد, تمويل, تونس


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة