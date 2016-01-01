تونس: تعهدات للتمويل بقيمة 14.8 مليار دولار





أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء أن قيمة الاتفاقيات والتعهدات، التي حصلت عليها بلاده بنهاية المنتدى الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس 2020 ،بلغت 15.5 مليار دولار، موزعة ما بين استثمارات وقروض ومنح ووعود.





وقال الشاهد الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي إن 6.8 مليار دولار من هذا الرقم، هي اتفاقيات فعلية تم التوقيع عليها، وستدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت، و8.65 مليار دولار في صورة وعود مرهونة بإجراءات يلزم على الحكومة التونسية القيام بها.





واعتبر الشاهد أن كم الحضور الدولي للمؤتمر أن تونس في الطريق الصحيح، لتبقى وجهة استثمارية تنافسية أمام المستثمرين الدوليين.





وكانت تونس قد نظمت على مدى اليومين الماضيين مؤتمر دوليا لدعم الاقتصاد والاستثمار، حضره عدد من رؤساء الدول والحكومات بالاضافة إلى المنظمات والمستثمرين الدوليين.

