تونس : تفكيك خلية "إرهابية" تضم فتيات



أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، تفكيك خلية "إرهابية"، من 5 أشخاص، بينهم 3 فتيات، قالت مصادر أمنية إن لها علاقة تواصل مع متشددين ينشطون في الجزائر وليبيا.



وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها إن المتهمين اعترفوا بتواصلهم مع عناصر في الجزائر وليبيا عبر شبكات التواصل الإجتماعي بواسطة أسماء مستعارة هروبا من المراقبة الأمنية.



الخلية التي تم اعتقالها تتكون من 5عناصر من بينهم 3 فتيات، تنشط بين تونس العاصمة ومدينة سيدي بوزيد وسط البلاد، كما تعمل الخلية على تجنيد واستقطاب عناصر جديدة حتى تلتحق بالجماعات المسلحة التي تنشظ ببؤر التوتر.



وأشار البيان إلى أن أعمار الفتيات بين 17 و18 و28 عاماً، إحداهن طالبة والثالثة موقوفة بالسّجن لتورّطها في قضيّة إرهابيّة أخرى، أمّا الشابان فيتراوح عمريهما بين 19 و31 عاماً، تمّ إلقاء القبض على أحدهما وإيقافه في حين أنّ الثاني موقوف ومحكوم بالسّجن لتورّطه في قضيّة إرهابيّة أخرى.



وفي تصريحات سابقة للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أشار إلى أنه "يوجد بسوريا ما لاَ يقل عن 3 آلاف مقاتل تونسي بينهم نساء".



فيما قدّرت تقارير دولية أعداد التونسيين في مختلف بؤر التوتر في ليبيا وسرويا والعراق ب 5 آلاف و500 مقاتل.