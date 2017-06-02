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تونس تكوّن 60 إطاراً بقطاع الصحة الموريتاني


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 2 يونيو 2017 - 15:10



تونس تكوّن 60 إطاراً بقطاع الصحة الموريتاني
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وقعت الحكومة الموريتانية ونظيرتها التونسية، اليوم الجمعة، اتفاقية تعاون يستفيد بموجبها عدد من الأطباء الموريتانيين من تكوين في تونس بداية من شهر سبتمبر المقبل.
 
ونص الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة الموريتانية ونظيرتها التونسية على تنفيذ برنامج لتكوين وتدريب الأطر شبه الطبية، والطبية المساعدة، والأطر وأعوان الصحة والمسؤولين الإداريين الموريتانيين في تونس.
 
وبحسب ما أعلن عنه فإنه ينتظر أن يستفيد 60 إطارا صحيا موريتانيا من برنامج التكوين في تونس الذي سينطلق بداية من شهر سبتمبر المقبل.
 
ويؤدي وفد من وزارة الصحة الموريتانية، زيارة عمل إلى تونس بهدف بحث فرص تكوين العاملين بالقطاع الصحي في موريتانيا بالشراكة مع المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة التابع لوزارة الصحة التونسية.
 


الكلمات المفتاحية : تكوين, تونس, صحة, وزارة
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