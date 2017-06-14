تونس: تمديد حالة الطوارئ لأريعة أشهر



أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الأربعاء تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ أكثر من عام ونصف لأربعة أشهر إضافية، ابتداء من يوم غد الخميس.



وقالت الرئاسة في بيان "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، قر ر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء التمديد في حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر ابتداء من الخميس 15 يونيو 2017".



وفرضت الرئاسة التونسية حالة الطوارئ عقب اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي،لمدة ثلاثين يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر، وثلاثة أشهر.



وآخر مرة مددت الرئاسة حالة الطوارئ شهرا اضافيا اعتبارا من 16 مايو 2017، وهذه أول مرة تمدد فيها الرئاسة حالة الطوارئ لأربعة اشهر كاملة.



وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبناه تنظيم الدولة الاسلامية في تونس في 2015.



وسبق للتنظيم ان تبنى قتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا، في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 مارس 2015.



كما تبنى قتل 38 سائحا اجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة في 26 يونيو 2015.



وتتيح حالة الطوارئ للسلطات حظر تجول الافراد والمركبات ومنع الاضرابات العمالية، وفرض الاقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.



ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات مسلحة قتلت حتى الان أكثر من 100 من عناصر الأمن والجيش ونحو 20 مدنيا و59 سائحا أجنبيا.

