تونس تمنح عبد الرحمن سيسكو وسام الإستحاق الوطنى

كرم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم السبت، بقصر قرطاج في تونس المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو بالوسام الوطني للاستحقاق الثقافي.



جاء تكريم سيسكو على هامش انعقاد أيام قرطاج السينمائية الذي تم فيه أيضا تكريم العديد من الفنانين والمخرجين والمبدعين من مختلف دول إفريقية ساهموا في النهوض بميدان السينما انتاجا و تأليفا وتمثيلا وإخراجا.



ويشرف مخرج فيلم تمبكتو الموريتاني عبد الرحمن سيساكو على رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان بنسختها 27 التي يشارك فيها عدد هام من نجوم السينما العربية والعالمية.