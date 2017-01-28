تونس تودع بطولة أمم افريقيا بهزيمة أمام بوركينا فاسو





ودع المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم السبت الدور ربع النهائي لكاس امم افريقيا 2017 المقامة حاليا في الغابون اثر هزيمته في العاصمة الغابونية ليبروفيل امام منتخب بوركينا فاسو .







ودخل المدرب التونسي هنري كاسبارجاك المباراة بتغيير طفيف في التشكيلة المعتادة ، حيث أقحم اللاعب أيمن عبد النور في يسار الدفاع بدل اللاعب علي معلول ، واستعان باللاعب محمد عالي اليعقوبي في وسط الدفاع، مما أثر على طريقة اللعب التي تحولت إلى الدفاع .





سيطرت تونس على شوط المباراة الأول و ضيع المهاجمون عدة فرص محققة ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفرقين .







في الشوط الثاني سيطر منتخب بوركينا فاسو على الكرة وهدد مرمى المنتخب التونسي في عدة فرص ،بعد رجوع اللاعبين للدفاع و الإعتماد على المرتدة ، وفي الدقيقة 80 نجح البديل بانسي في افتتاح النتيجة لمنتخب البوركنابي ، مما دفع بتونس للتقدم لإدراك التعادل .







وبعد الهدف ب 4 دقائق ، ومن هجمة مرتدة انفرد المهاجم ناكولما بالحارس أيمن المثلوثي بعد ركلة ركنية لتونس ، و نجح المهاجم في تخخطي الحارس و تسجيل هدف تأمين الفوز لمنتخب بلاده.







وغادرت تونس الممثل العربي الثالث في البطولة ، بعد مغادرة الجزائر من الدور الأول ، و ينتظر العرب مواجهة مصر مع المغرب لينجح أحدهما في التأهل للدور نصف النهائي لمواجهة بوركينا فاسو وضمان بطاقة عربية في الدور النهائي .

