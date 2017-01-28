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تونس تودع بطولة أمم افريقيا بهزيمة أمام بوركينا فاسو


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 28 يناير 2017 - 18:13



تونس تودع بطولة أمم افريقيا بهزيمة أمام بوركينا فاسو
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ودع المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم السبت  الدور ربع النهائي لكاس امم افريقيا 2017 المقامة حاليا في الغابون اثر هزيمته في  العاصمة الغابونية ليبروفيل امام منتخب بوركينا فاسو .

 

ودخل المدرب التونسي  هنري كاسبارجاك المباراة بتغيير طفيف في التشكيلة المعتادة ، حيث أقحم اللاعب أيمن عبد النور في يسار الدفاع بدل اللاعب علي معلول ، واستعان باللاعب محمد عالي اليعقوبي في وسط الدفاع، مما أثر على طريقة اللعب التي تحولت إلى الدفاع .


سيطرت تونس على شوط المباراة الأول و ضيع المهاجمون عدة فرص محققة ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفرقين .

 

في الشوط الثاني سيطر منتخب بوركينا فاسو على الكرة وهدد مرمى المنتخب التونسي في عدة فرص ،بعد رجوع اللاعبين للدفاع و الإعتماد على المرتدة ، وفي الدقيقة 80 نجح البديل بانسي في افتتاح النتيجة لمنتخب البوركنابي ، مما دفع بتونس للتقدم لإدراك التعادل .

 

وبعد الهدف ب 4 دقائق ، ومن هجمة مرتدة انفرد المهاجم ناكولما بالحارس أيمن المثلوثي بعد ركلة ركنية لتونس ، و نجح المهاجم في تخخطي الحارس و تسجيل هدف تأمين الفوز لمنتخب بلاده.

 

وغادرت تونس الممثل العربي الثالث في البطولة ، بعد مغادرة الجزائر من الدور الأول ، و ينتظر العرب مواجهة مصر مع المغرب لينجح أحدهما في التأهل للدور نصف النهائي لمواجهة بوركينا فاسو وضمان بطاقة عربية في الدور النهائي .



الكلمات المفتاحية : الغابون, امّم افريقيا, تونس


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