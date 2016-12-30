تونس ستبدي حزما في تعاملها مع عودة الجهاديين



أعلنت السلطات التونسية أنها ستبدي حزما في تعاملها مع عودة الجهاديين إلى بلادهم، وعزمها "توقيفهم فورا" ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.



جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يوم أمس الخميس في تصريح للقناة الوطنية العامة، قال فيه إن "الحكومة التونسية لم توقع على أي اتفاق بشأن عودة الإرهابيين، وان موقفها واضح، فهي ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر".



أضاف أن "الذين سيعودون سيتم إيقافهم فورا، حال وصولهم إلى التراب التونسي ومحاكمتهم. وسيتم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحقهم".



وأكد الشاهد أن تونس "تملك لوائح بأسماء جميع الإرهابيين التونسيين الموجودين في بؤر التوتر والذين يشاركون في تنظيمات إرهابية، ونحن نعرفهم واحدا واحدا ونملك كل المعطيات" الخاصة بهم.



ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تراوح أعمار اغلبهم بين 18 و35 عاما مع تنظيمات جهادية خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في يوليو 2015 إثر زيارة لتونس.

