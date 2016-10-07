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تونس: عودة السياح الأوروبيين بعد عام من الإنقطاع


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 7 أكتوبر 2016 - 16:49



تونس: عودة السياح الأوروبيين بعد عام من الإنقطاع
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رست أول باخرة سياحية أوربية على متنها 310 سائح أوروبي  أمس  الأربعاء بميناء حلق الوادي بالعاصمة التونسية منذ الهجوم الارهابي الذي أودى بحياة 22 سائحا على متحف باردو في مارس 2015 .

وكانت الرحلات البحرية السياحية قد توقفت منذ الاعتداء على متحف باردو الذي تلته هجمات أخرى من بينها الهجوم على أحد الفنادق في مدينة سوسة خلال شهر يونيو من السنة وقتل 37 سائحا غالبيتهم يحملون الجنسية البريطانية.

وأدى تراجع السياحة فى تونس منذ الهجمات الارهابية  إلى انخفاض عائدات النشاط السياحي من 666 مليون دولار في الأشهر الأخيرة من سنة 2015 إلى 496 مليون دولار في 2016 أي بانخفاض 25 فى المائة.

وعلى الرغم من تفاؤل المسؤولين بانتعاش القطاع السياحي الذي يسهم بنسبة 7 فى المائة من الناتج المحلي ، إلا أن الأرقام المسجلة خلال الموسم الحالي بحسب المؤشرات الرسمية لا تزال دون المستوى. 
 


الكلمات المفتاحية : السياحة, تونس


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