تونس: محاكمة متهمين في اعتداء "باردو"





بدأت اليوم الثلاثاء في العاصمة التونسية محاكمة متهمين في اعتداء استهدف متحف باردو قبل أكثر من سنتين، وأسفر عن مقتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا.





ويفوق عدد الملاحقين في هذه القضية 50 متهما بينهم 21 موقوفا، وثلاثة طلقاء والبقية بحالة فرار، وفق محامين، ومن بين المتهمين الموقوفين امرأتان.





وقال المحامي سمير بن عمر الذي ينوب إحدى المتهّمتين، إن المتهمين الموقوفين مثلوا اليوم أمام محكمة تونس الابتدائية في حين تغيّب المتهمون الثلاثة الطلقاء.





وأضاف ابن عمر أن النيابة العامة ووافقت على مطالب محاميي عائلات الضحايا والمتهمين بتأجيل القضية، ورفضت مطالب بالإفراج المؤقت عن بعض الموقوفين.





وأطلق تونسيان النار في 18 مارس 2015 من رشاشي كلاشنيكوف على سياح عند نزولهم من حافلتين أمام متحف باردو ثم طاردوهم داخل المتحف، قبل أن تتدخل الشرطة وتقتل المهاجميْن.

