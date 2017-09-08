تونس: مشاركة موريتانية في ملتقى هندسة المهرجانات السينمائية





تشارك موريتانيا في أشغال الملتقى الدولي حول "هندسة المهرجانات السينمائية" الذي انطلق اليوم الجمعة بتونس وتنظمه الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للفيلم العربي بقابس .





ويمثل موريتانيا في هذا الملتقي السينمائي الدولي، مدير مهرجان نواكشوط الدولي للفلم القصير أحمد مولود ولد ايده الهلال، من خلال مداخلة تحمل عنوان "حالة مهرجان مستقل: نواكشورت فيلم". يقدم من خلالها تجربة المهرجان السينمائي الموريتاني على مدي أكثر من عقد من الزمن.





ويشارك في الملتقي فاعلون في المشهد السينمائي والعربي يمثلون تونس والمغرب وموريتانيا والجزائر والسودان ومصر وسوريا والأردن ولبنان.





وسيبحث المشاركون في أشغال هذه الملتقى ظروف تسيير المهرجانات السينمائية، والتظاهرات الثقافية عموما، انطلاقا من الفكرة، مرورا بالتنفيذ، والأهداف، والتمويل، والتقييم.



وسيتم ضمن هذا الملتقى، تنظيم ورشات عمل تتناول مواضيع مختلفة من بينها البحث في النص المؤسس أو فلسفة المهرجانات، والقوانين وسبل التنظيم التي تحكم القطاع، وتشفع أشغال هذه الورشات بمجموعة من التوصيات ترفع إلى الجهات المعنية.