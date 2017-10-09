تونس: وفاة وزير الصحة أثناء حملة للتوعية ضد السرطان

"القائمة السوداء" وأزمة الأمم المتحدة مع التحالف العربي

ولد صلّاحي يحكي تجربته خلال مائة دقيقة من النقاش

الطاعون يجتاح مدغشقر واستنفار "الصحة العالمية"

"العودة".. حلم يخيف اللاجئين الماليين في موريتانيا

"كوني بخير" حملة لحماية الموريتانيات من السرطان

شاحنة تعطل حركة السير في أكبر طرق موريتانيا

البنتاغون: مصرع جندي أمريكي رابع في النيجر

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : شارك في ماراتون وألقى كلمة قبل أن يفارق الحياة !! https://t.co/Lqe6wSYDe8
الاثنين 9 أكتوبر - 03:38
Sahara Media Agency : صلاحي يحكي عن غوانتانامو وأفغانستان وألمانيا https://t.co/XZYcUUJTwa
الاحد 8 أكتوبر - 23:32
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

تونس: وفاة وزير الصحة أثناء حملة للتوعية ضد السرطان


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 9 أكتوبر 2017 - 01:36



تونس: وفاة وزير الصحة أثناء حملة للتوعية ضد السرطان
مواضيع ذات صلة

توفي وزير الصحة التونسي سليم شاكر (56 عاماً)، اليوم الأحد، إثر إصابته بنوبة قلبية خلال ماراتون نظم لفائدة جمعية تكافح مرض السرطان، وفق ما أعلنت الوزارة.
 
وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في نعيه للوزير "فقدت برحيله أخا وصديقا وزميلاً، عرفته مناضلا من أجل تونس (...) رحل عنا سليم وهو يقوم بواجبه، وتوفي وهو يقوم بعمل إنساني نبيل".
 
وكان الفقيد شارك صباح الأحد في مدينة نابل لمسافة نحو 500 متر في ماراتون نظمته جمعية لمكافحة أمراض السرطان، بهدف جمع تمويلات لبناء مستشفى يخصص للأطفال المصابين بالسرطان، حسب مكتب الإعلام في وزارة الصحة التونسية.
 
وألقى الوزير كلمة ثم صعد إلى سيارته حيث أصيب بوعكة، وفق نفس المصدر، وتوفي في المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية الذي نقل إليه.
 
وأشادت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصال الراحل الذي كان مستشارا لدى رئيس الجمهورية، وعين وزيرا للصحة في التعديل الأخير للحكومة في سبتمبر 2017.
 
وكان سليم شاكر تولى مرارا مناصب حكومية منذ ثورة 2011 وشغل خصوصا منصبي وزير الشباب والرياضة ثم وزير المالية في 2016.
 


الكلمات المفتاحية : تونس, صحة, وفاة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة