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ثغرة بـ"واتساب"تتجسس على محادثاتك!


وكالات
الخميس 22 يونيو 2017 - 11:09



ثغرة بـ"واتساب"تتجسس على محادثاتك!
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كشفت دراسة حديثة أجراها “آدم وولك” مبرمج الكمبيوتر البولندي أنّ تطبيق "واتس آب" قد لا يكون آمنا كما كان يعتقد من قبل، إذ عثر على عيب في التطبيق يمكنه الكشف عن موقع المستخدم بعد إرساله لرابط باستخدام التطبيق.

 وتشير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يفترضون أن الرسائل المرسلة عبر الخدمة لا يمكن التعرف عليها تماما قد تكون أقل حماية مما يعتقدون.
 
 
ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية فوجد “وولك” أن الأداة التي يستخدمها تطبيق "واتس آب" لضمان أن الروابط " يو ر ل " المرسلة عبره ليست ضارة تعرض عناوين "أي بي" ، وهو معرف الشخصية المخصصة لكل جهاز متصل بالإنترنت، فضلا عن غيرها من المعلومات.
 
ولا ينطبق الخطأ إلا على عناوين "يو ر ل" التي تمت كتابتها في "واتس آب" يدويا، وليست التي تم نسخها ولصقها من المتصفحات أو في أي مكان آخر.
 
واستطاع “وولك” أثناء تجربته رؤية تفاصيل المستخدمين، على الرغم من أن محتويات الرسائل المرسلة عبر التطبيق تبقى مشفرة، ومرئية فقط المرسل والمتلقي، إلا أنه يمكن استغلال هذه الثغرة من قبل أطراف ثالثة لاختراق المستخدم.
 
وتعني هذه الثغرة أن أي شخص لديه إمكانية الدخول إلى حركة مرور الشبكة بين جهازك وموقع الويب الذي تزوره يمكن أن يستخدم هذه المعلومات
 


الكلمات المفتاحية : تكنولوجيا, ثغرة, واتساب
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